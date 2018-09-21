Российские клубы неудачно стартовали в Лиге Европы

Нибиру
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Российские клубы провели свои первые матчи в рамках Лиги Европы. Из трех наших команд в этом турнире успешнее всего выступил "Краснодар".
Южане обыграли турецкий клуб "Акхисар" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Классон.
Питерский "Зенит" не смог справиться с датским "Копенгагеном". Встреча закончилась со счетом 1:1.
А вот московский "Спартак" опозорился в Австрии и в сухую проиграл Рапиду (2:0).
После восстановления в правах РУСАДА европейцы вышли из себя
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