Российские клубы неудачно стартовали в Лиге Европы

Шансы на выход в плей-офф уменьшаются

Российские клубы провели свои первые матчи в рамках Лиги Европы. Из трех наших команд в этом турнире успешнее всего выступил "Краснодар".

Южане обыграли турецкий клуб "Акхисар" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Классон.

Питерский "Зенит" не смог справиться с датским "Копенгагеном". Встреча закончилась со счетом 1:1.

А вот московский "Спартак" опозорился в Австрии и в сухую проиграл Рапиду (2:0).