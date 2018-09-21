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"Против тебя вся Россия": Конор прилюдно унизил Хабиба

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото; AP/TASS
Российский спортсмен сошелся в словесной битве с ирландцем

Долгожданная встреча в клетке между бойцами UFC Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября, а накануне спортсмены впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции.

Конор чувствовал себя хозяином положения и сразу словесно напал на россиянина.

"Я вернулся, чтобы опрокинуть эту мелкую крысу! Он пытался шутить про меня, но он очень плохо шутит. Это он развязал войну – теперь он получит по заслугам. Парень, ты просто смешной", – сказал ирландец.

При этом МакГрегор отметил, что за Нурмагомедова перестали болеть многие русские после скандала с отменой концерта Егора Крида в Дагестане. Тогда Хабиб пригрозил певцу и сказал, чтобы он не приезжал на Кавказ со своими композициями.

"Я закончу его карьеру. Верьте мне: даже русские люди желают ему поражения", – эмоционально добавил Конор.

Хабиб вел себя более сдержанно и подчеркнул, что разберется с соперником на ринге.

Напомним, что "бой века" состоится 6 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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