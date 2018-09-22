Первый блин: Медведева опозорилась в Канаде

Фигуристка упала и не смогла победить в первом турнире сезона

Сбежавшая из России Евгения Медведева проиграла свой первый турнир в Канаде. Во время выступления в "Челленджер" Autumn Classic International она упала в произвольной программе.

Медведева не смогла чисто исполнить тройной риттбегергер. В результате это сильно повлияло на итоговую оценку. Несмотря на то, что Евгения лидировала после первого проката, она проиграла в произвольной программе и заняла только вторую строчку. На первом месте оказалась Теннел, опередив россиянку на 2 балла, передает РИА "Новости".

Напомним, что Медведева отказалась от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где стала работать под руководством Брайана Орсера.