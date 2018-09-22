"Урал" обыграл "Енисей" в чемпионате России по футболу

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Клуб "Урал" в рамках восьмого тура Российской премьер—лиги (РПЛ) обыграл красноярский "Енисей". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Автогол в ворота "Енисея" забил Максим Семакин. У "Урала" отличился Владимир Ильин, а у соперников Петара Занева.
После 8 игр "Урал" находится на 12 месте в чемпионате.
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