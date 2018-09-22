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Скончался глава белорусского клуба БАТЭ

Ему было 53 года

В Белоруссии умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Причиной смерти стал рак, который обнаружили еще 33 года назад.

Капский занимал пост с 1996 года. Под его правлением БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Белоруссии, трёхкратным обладателем Кубка страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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