Скончался глава белорусского клуба БАТЭ

Ему было 53 года

В Белоруссии умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Причиной смерти стал рак, который обнаружили еще 33 года назад.

Капский занимал пост с 1996 года. Под его правлением БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Белоруссии, трёхкратным обладателем Кубка страны.