Скончался глава белорусского клуба БАТЭ

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В Белоруссии умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Об этом говорится на официальном сайте команды.
Причиной смерти стал рак, который обнаружили еще 33 года назад.
Капский занимал пост с 1996 года. Под его правлением БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Белоруссии, трёхкратным обладателем Кубка страны.
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