"Анжи" выиграл у "Динамо" в матче РПЛ

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В рамках 8 тура РПЛ махачкалинский "Анжи" обыграл московское "Динамо". Встреча закончилась со счетом 0:1.
Гол на свой счет записал нападающий Понсе. При этом москвичи могли отыграться, однако на 90-й минуте пенальти не реализовал Луценко.
После этого матча "Динамо" занимает 6 место в чемпионате России, а "Анжи" расположилось на 14 строчке.
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