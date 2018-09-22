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"Анжи" выиграл у "Динамо" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:1

В рамках 8 тура РПЛ махачкалинский "Анжи" обыграл московское "Динамо". Встреча закончилась со счетом 0:1.

Гол на свой счет записал нападающий Понсе. При этом москвичи могли отыграться, однако на 90-й минуте пенальти не реализовал Луценко.

После этого матча "Динамо" занимает 6 место в чемпионате России, а "Анжи" расположилось на 14 строчке.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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