Бой с МакГрегором завершился массовой дракой

"Поединок века" окончился со скандалом.

После того, как Макгрегор сдался в четвертом раунде, в зрительном зале началась потасовка между командами Хабиба и Конора. При этом болельщики Макрегора швыряли бутылки в тех, кто поддерживал Нурмагомедова.

После массовой драки полицейские задержали двоих человек. Среди них оказался менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Об этом сообщает ТАСС. По последним данным, вторым был сам Хабиб. Об этом пишет Super.

"Хабиб выпрыгнул за пределы клетки к члену команды Макгрегора, который его оскорблял. После этого начался этот ужас, я просто не знаю, что говорить сейчас. Три члена команды Нурмагомедова задержаны, они уже на пути в тюрьму", – заявил глава UFC Дана Уайт.

Напомним, российский боец смешанного стиля Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе.

"Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму!", – это были его первые слова после боя.



Нурмагомедов победил Макгрегора. Сразу после победы Хабиб развязал драку за пределами клетки. На Конора напали со спины. https://t.co/vHndX1WNaq pic.twitter.com/5LhHHwcFcw — TJ (@tjournal) 7 октября 2018 г.

В четвертом раунде Хабиб провел удушающий прием. Макрегор, которого он "давил" на протяжении практически всего боя, не выдержал и сдался. Победа над Конором стала для Хабиба 11-й в UFC.

Видео драки Хабиба после боя. Видимо, он накинулся на тренера Макрегора Дилона Дэниса. Ведем текстовую трансляцию. https://t.co/EH3tbl3mXD



📹 инстаграм p_a_z_u_z_u_ pic.twitter.com/q92TpCPklt — Матч ТВ (@MatchTV) 7 октября 2018 г.



