Кокорина отправили в изолятор вслед за Мамаевым

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отправлен в следственный изолятор, пока следователи будут собирать доказательства по уголовному делу против него.
Об этом "Утру" сообщил представитель главка МВД по Москве.
Он уточнил, что Кокорин проходит по делу как подозреваемый. Футболист проведет в СИЗО двое суток.
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