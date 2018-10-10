Кокорина отправили в изолятор вслед за Мамаевым

Правда, парочка будет сидеть раздельно

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отправлен в следственный изолятор, пока следователи будут собирать доказательства по уголовному делу против него.

Об этом "Утру" сообщил представитель главка МВД по Москве.

Он уточнил, что Кокорин проходит по делу как подозреваемый. Футболист проведет в СИЗО двое суток.