Российские игроки пустились во все тяжкие

Пока страна с упоением следит за судьбой нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, скамейку арестантов может пополнить еще один их коллега по цеху и заклятый соперник – капитан "Спартака" Денис Глушков.

В субботу, 13 октября, стало известно об аресте имущества и счетов футболиста и его жены Дарьи. Вот уже месяц как пара со скандалами и взаимными упреками выясняет отношения у всех на виду.

Дело стремительно движется к разводу – Дарья подала иск о расторжении брака. По этой причине суд наложил арест на их совместно нажитое добро, однако оказалось, что Глушаков нарушил судебное решение и вывел со счетов порядка 100 млн рублей. Адвокат супруги Сергей Жорин заявил, что это может очень дорого обойтись спортсмену.

"Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину", – цитирует его ТАСС.

А с момента подачи Жорина ходатайства об аресте имущества Глушаков перевел и снял со счетов в общей сложности 200 млн рублей, уточнил адвокат. Бракоразводный процесс начнется 22 октября в Никулинском суде, сообщил агентству "Москва" представитель инстанции Людмила Коснырева.

После успешного во всех смыслах ЧМ-2018 на российских футболистов, похоже, нашло какое-то затмение, отметил футбольный агент Дмитрий Селюк.

"Такое ощущение, что в России все хотят просто повеселиться. Попить, погулять и с девчонками повеселиться",– сказал он в беседе с РИА "Новости".

При этом он добавил, что те же Кокорин и Мамаев после ареста, скорее всего, перевоспитаются.