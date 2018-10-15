Умерла известная фигуристка СССР

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Чемпионка СССР Нонна Картавенко скончалась на 94 году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Отмечается, что спортсменку похоронят на Ваганьковском кладбище.
Картавенко стала чемпионкой страны в 1953 году.
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