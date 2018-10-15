Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умерла известная фигуристка СССР

Ей было 93 года

Чемпионка СССР Нонна Картавенко скончалась на 94 году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что спортсменку похоронят на Ваганьковском кладбище.

Картавенко стала чемпионкой страны в 1953 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Лукашенко разнес Порошенко за беспредел

Религиозный путь Киева мешает сближению Белоруссии и Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей