Швед установил рекорд Единой лиги ВТБ

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Баскетболист Алексей Швед, выступающий за "Химки", стал самым результативным игроком в истории лиги.
После матча с эстонским клубом на счету Шведа значится 2 тыс.193 очка, набранных в турнире. Он обошел по этому показателю Виталия Фридзона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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