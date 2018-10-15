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Швед установил рекорд Единой лиги ВТБ

Он набрал наибольшое количество очков за свою карьеру в России

Баскетболист Алексей Швед, выступающий за "Химки", стал самым результативным игроком в истории лиги.

После матча с эстонским клубом на счету Шведа значится 2 тыс.193 очка, набранных в турнире. Он обошел по этому показателю Виталия Фридзона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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