Швед установил рекорд Единой лиги ВТБ

Он набрал наибольшое количество очков за свою карьеру в России

Баскетболист Алексей Швед, выступающий за "Химки", стал самым результативным игроком в истории лиги.

После матча с эстонским клубом на счету Шведа значится 2 тыс.193 очка, набранных в турнире. Он обошел по этому показателю Виталия Фридзона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



