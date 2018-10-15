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Мейвезер готов побить Хабиба

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер. Фото: "Утро"
Спортсмен призвал всех "достать чековые книжки"

Американский боксер Флойд Мейвезер ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову на предложение провести поединок.

На своей странице в Instagram Флойд написал, что телеканалы США уже могут "достать чековые книжки". Таким образом он намекнул, что готов драться с Хабибом, который недавно защитил титут чемпиона UFC, победив Конора Макгрегора.

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CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out! Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me. LET’S MAKE LAS VEGAS GREAT AGAIN! #CBS #SHOWTIME #MGMGRAND #MayweatherPromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с Мейвезером, при этом не уточнив, по правилам какого вида спорта должен состояться поединок. Официальных комментариев от организации UFC пока нет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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