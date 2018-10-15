Мейвезер готов побить Хабиба

Спортсмен призвал всех "достать чековые книжки"

Американский боксер Флойд Мейвезер ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову на предложение провести поединок.

На своей странице в Instagram Флойд написал, что телеканалы США уже могут "достать чековые книжки". Таким образом он намекнул, что готов драться с Хабибом, который недавно защитил титут чемпиона UFC, победив Конора Макгрегора.

Ранее Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с Мейвезером, при этом не уточнив, по правилам какого вида спорта должен состояться поединок. Официальных комментариев от организации UFC пока нет.