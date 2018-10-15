Мейвезер готов побить Хабиба

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Американский боксер Флойд Мейвезер ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову на предложение провести поединок.
На своей странице в Instagram Флойд написал, что телеканалы США уже могут "достать чековые книжки". Таким образом он намекнул, что готов драться с Хабибом, который недавно защитил титут чемпиона UFC, победив Конора Макгрегора.
Ранее Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с Мейвезером, при этом не уточнив, по правилам какого вида спорта должен состояться поединок. Официальных комментариев от организации UFC пока нет.
Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег
Религиозный путь Киева мешает сближению Белоруссии и Украины