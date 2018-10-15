Тарханову пророчат тренерское кресло в "Енисее"

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Судьба известного российского специалиста решиться на днях. Экс-тренер "Урала" Александр Тарханов может возглавить красноярский "Енисей", в ближайшее время стороны намерены заключить контракт, пишет Sport24, ссылаясь на собственный источник.
Сообщается, что нынешнего наставника клуба Дмитрия Аленичева уволят, так как команда под его руководством не приносит должных результатов.
В российской премьер-лиге "Енисей" после 10 игр замыкает турнирную таблицу.
С 2016 по 2018 годы Тарханов возглавлял "Урал", напоминает "Свободная Пресса".
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