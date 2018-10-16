Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ

Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся больше недели назад, однако обсуждение драки россиянина со зрителями до сих пор не утихает. Адвокат Игорь Литвак, практикующий в США, рассказал, какое наказание ждет Хабиба.

"Хабиб россиянин, а все-таки отношения между странами сейчас не самые хорошие, и это тоже может повлиять. Так что здесь у меня был бы не самый хороший прогноз", – цитирует его "Матч ТВ".

При этом Литвак подчеркнул, что спортсмена могут даже лишить права проводить бои на территории штата Невада, а также наложить крупный штраф.

Заседание специальной комиссии состоится 24 октября, на котором, возможно, решится дальнейшая судьба российского бойца.

Напомним, что Нурмагомедов после победного боя с Макгрегором выпрыгнул из октагона и набросился на спарринг-партнера Конора.