Претензий нет: Мамаева простили за драку

Спортсмен может отделаться лишь испугом

Пострадавший в результате драки с Кокориным и Мамаевым чиновник Минпромторга Денис Пак не имеет никаких претензий к футболисту из Краснодара. Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"К эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало", – цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".

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При этом он отметил, что Мамаев извинился перед другими участниками драки и готов возместить моральный и физический ущерб.

Бушманов утверждает, что возможно примирение сторон до решения суда.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 11 октября были арестованы на 2 месяца – их обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя тележурналистки Ольги Ушаковой.