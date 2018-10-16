Претензий нет: Мамаева простили за драку

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Пострадавший в результате драки с Кокориным и Мамаевым чиновник Минпромторга Денис Пак не имеет никаких претензий к футболисту из Краснодара. Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
"К эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало", – цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
При этом он отметил, что Мамаев извинился перед другими участниками драки и готов возместить моральный и физический ущерб.
Бушманов утверждает, что возможно примирение сторон до решения суда.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 11 октября были арестованы на 2 месяца – их обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя тележурналистки Ольги Ушаковой.
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