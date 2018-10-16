Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Претензий нет: Мамаева простили за драку

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Спортсмен может отделаться лишь испугом

Пострадавший в результате драки с Кокориным и Мамаевым чиновник Минпромторга Денис Пак не имеет никаких претензий к футболисту из Краснодара. Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"К эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало", – цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".

По теме

При этом он отметил, что Мамаев извинился перед другими участниками драки и готов возместить моральный и физический ущерб.

Бушманов утверждает, что возможно примирение сторон до решения суда.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 11 октября были арестованы на 2 месяца – их обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя тележурналистки Ольги Ушаковой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

России предсказали мировое господство

Лондон пугает партнеров ростом влияния нашей страны

Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ

Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей