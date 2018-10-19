Головин пожаловался на отношение к россиянам за рубежом

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Полузащитник сборной России посетовал, что жители других стран не любят, когда к ним приезжают наши соотечественники. По словам Головина, иностранцы недолюбливают футболистов, полагая, что они "либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег".
О неприязни к россиянам за рубежом Александр рассказал во время онлайн-трансляции по компьютерной игре PUBG, передает портал Sport24.ru.
В июле этого года полузащитник заключил пятилетний контракт с "Монако", уйдя из столичного ЦСКА.
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