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Он не достоин: Конору отказали в реванше с Хабибом

Фото: GLOBAL LOOK press/ twitter.com/ ufcnews
Ирландцу придется ждать своей очереди

Глава UFC Дэйна Уайт считает, что реванша между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым не будет, так как ирландец не достоин этого.

По его словам, следующий бой Хабибу нужно провести именно с Тони Фергюсоном, а у Конора уже был шанс проявить себя.

"Но у Конора уже был шанс, поэтому достоин выйти в октагон с Хабибом именно Фергюсон", – цитирует Уайта ESPN.

Ранее Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова и назвал себя настоящим чемпионом.

Напомним, что Нурмагомедов после победного боя с Макгрегором выпрыгнул из октагона и набросился на спарринг-партнера Конора.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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