"Урал" и "Крылья Советов" не забили голов

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Екатеринбургский клуб "Урал" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью в рамках 11-ого тура РПЛ.
На 29-ой минуте нападающий "Урала" Андрей Панюков открыл счет, однако "Крылья" сумели быстро ответить забитым голом. При этом самарцы во втором тайме остались в меньшинстве, а ближе к концу встречи удаление получил игрок екатеринбургского клуба.
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