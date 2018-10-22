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"Спартак" изгнал главного тренера

Совет директоров уволил Массимо Карреру

О том, что итальянца освободили от этой должности, сообщили представители клуба в Twitter.


Пока исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо. 

Полина ИВАНОВА
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