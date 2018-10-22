"Спартак" изгнал главного тренера

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О том, что итальянца освободили от этой должности, сообщили представители клуба в Twitter.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d
Пока исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо.
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