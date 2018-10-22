"Спартак" изгнал главного тренера

Совет директоров уволил Массимо Карреру

О том, что итальянца освободили от этой должности, сообщили представители клуба в Twitter.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

Пока исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо.