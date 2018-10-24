Назван новый тренер "Спартака"

Контракт рассчитан на один год

Московский "Спартак" договорился с тренером Олегом Кононовым об условиях контракта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Отмечается, что срок соглашения со специалистом составит 1 год. Таким образом, Кононов будет руководить командой до конца текущего сезона, передает "Спорт-Экспресс".

Ранее с поста главного тренера "Спартака" был уволен итальянец Массимо Каррера, который в прошлом году привел клуб к победе в чемпионате России.