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Назван новый тренер "Спартака"

Maksim Konstantinov. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Контракт рассчитан на один год

Московский "Спартак" договорился с тренером Олегом Кононовым об условиях контракта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Отмечается, что срок соглашения со специалистом составит 1 год. Таким образом, Кононов будет руководить командой до конца текущего сезона, передает "Спорт-Экспресс".

Ранее с поста главного тренера "Спартака" был уволен итальянец Массимо Каррера, который в прошлом году привел клуб к победе в чемпионате России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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