Нибиру
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Отечественные спортсмены улучшили свои позиции на пять строчек. Лидерство сохранили футболисты из Бельгии, вторую позицию занимает Франция. Далее идут сборные Бразилии, Хорватии и Англии, последней свое место уступил Уругвай, оказавшийся шестым.
Новый рейтинг ФИФА опубликовала на своем сайте в четверг. К слову, свой подъем с 70-го места российская команда начала в августе.
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