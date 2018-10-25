Команда расположилась на 41-м месте

Отечественные спортсмены улучшили свои позиции на пять строчек. Лидерство сохранили футболисты из Бельгии, вторую позицию занимает Франция. Далее идут сборные Бразилии, Хорватии и Англии, последней свое место уступил Уругвай, оказавшийся шестым.

Новый рейтинг ФИФА опубликовала на своем сайте в четверг. К слову, свой подъем с 70-го места российская команда начала в августе.