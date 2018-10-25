Полина Назарук осталась без соревнований за едкий пост

Недавно девушка во время тренировки получила боб 2007 года. Полина была недовольна тем, что ей отказались заменить устаревшие сани на более новые. Назарук выразила свое возмущение в Instagram. А Федерация бобслея России решила, что спортсменка дискредитировала организацию, и дисквалифицировала ее.

Тренерам не понравились слова Полины "Я снова на дровах", которыми она подписала фото боба, а также то, что она иронично поблагодарила президента Федерации на английском языке.

Назарук рассказала телеканалу НТВ, что пост, который она уже удалила, смогли перевести на русский всего 20 подписчиков, но среди них оказались тренеры сборной России.

"Последовало собрание, и меня отстранили. Отстранили без объяснения причин, сказали, что дисциплинарное нарушение", – посетовала Полина.

Однако в Федерации уверены, что Назарук бросила вызов всей организации, да еще и предъявила обвинения в плохой работе. Ведь, по словам старшего тренера Сергея Журкина, девушке дали не "дрова", а боб, который стоит десятки тысяч долларов.

Вице-чемпионка молодежного первенства мира на днях стала третьей в кубке России и должна была попасть в сборную автоматически. Однако теперь этого не случится, по крайней мере, пока Назарук не поймет, что была не права, и не извинится перед Федерацией публично, как того хотят тренеры.