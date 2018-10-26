Медведева "снесла голову" американскому фигуристу

Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты

Спортсмен, который также занимается у Брайана Орсера, одним из первых показал россиянке Канаду и помог ей обустроиться на новом месте. Медведева и Браун, партнеры по тренировкам, быстро нашли общий язык из-за того, что у них схожая судьба. Теперь Джейсон не упускает случая, чтобы рассказать о том, чем Евгения его поразила.

Так, 23-летний американец мечтал попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, но не смог пройти отбор. Как признается Браун, он был психологически раздавлен и в итоге решил приостановить карьеру. Правда, позже Джейсон ушел от своего тренера Кори Адэ и начал сотрудничать с Брайаном Орсером, к которому в тот момент перешла и Евгения.

Как рассказал американец телеканалу NBC, россиянка помогла ему справиться с депрессией и вдохновила его не опускать руки.

"У нее столько решимости и твердости характера, сколько я не видел ни в одном партнере по тренировкам. Это просто сразило меня наповал", – поделился фигурист, пораженный тем, что его коллега не сдалась, завоевав лишь серебро на Олимпиаде.

К слову, сама Медведева тоже говорила о теплых отношениях с Брауном. Фанаты спортсменки даже полагали, что она закрутила роман с фигуристом.

Евгения заняла на Олимпийских играх 2018 г. второе место, после чего ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе.