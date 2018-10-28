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Кокорина и Мамаева перевоспитают в Чечне

Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/mamaev17
Поведение футболистов готовы исправить в клубе "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что вместо тюрьмы провинившихся Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно отправить в ФК "Ахмат", если они согласятся.

В клубе, как утверждает Кадыров, займутся перевоспитанием спортсменов.

"Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов", – цитирует его ТАСС.

При этом глава Чечни подчеркнул, что не оправдывает действия футболистов.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нанесении телесных повреждений и оскорблений чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину и водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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