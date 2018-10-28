На борту рухнувшего вертолета был владелец "Лестера"

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СМИ сообщают, что на борту рухнувшего ранее вертолета вблизи стадиона в Британии находился владелец клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха.
Отмечается, что также вместе с ним была его дочь и еще один неизвестный пассажир. О судьбе людей ничего неизвестно, передает Reuters.
При этом официально информацию никто из представителей клуба не подтвердил.
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