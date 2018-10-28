На борту рухнувшего вертолета был владелец "Лестера"

Представители клуба хранят молчание

СМИ сообщают, что на борту рухнувшего ранее вертолета вблизи стадиона в Британии находился владелец клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха.

Отмечается, что также вместе с ним была его дочь и еще один неизвестный пассажир. О судьбе людей ничего неизвестно, передает Reuters.

При этом официально информацию никто из представителей клуба не подтвердил.