"Я дикий зверь": Медведева рассказала о чувствах после провала в Канаде

Нибиру
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
- Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
134 новости
Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на этапе Гран-при в Канаде. После произвольной программы она была на 7 месте, однако во второй день соревнований смогла подняться на пьедестал, заняв 3 место.
Спортсменка призналась, что чувствовала себя ужасно, после поражения.
"Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе", – цитирует ее портал Golden Skate.
При этом Медведева поблагодарила своего тренера, который помог ей восстановиться психологически.
На этапе Гран-при Канады победила другая россиянка Елизавета Туктамышева.
Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты
Речь о топливной магистрали зашла как бы между делом