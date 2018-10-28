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"Я дикий зверь": Медведева рассказала о чувствах после провала в Канаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Kenjiro Matsuo
Спортсменка призналась в проблемах в психическом состоянии

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на этапе Гран-при в Канаде. После произвольной программы она была на 7 месте, однако во второй день соревнований смогла подняться на пьедестал, заняв 3 место.

Спортсменка призналась, что чувствовала себя ужасно, после поражения.

"Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе", – цитирует ее портал Golden Skate.

При этом Медведева поблагодарила своего тренера, который помог ей восстановиться психологически.

На этапе Гран-при Канады победила другая россиянка Елизавета Туктамышева.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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