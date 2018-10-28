"Локомотив" разгромил "Енисей"

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Московский клуб "Локомотив" обыграл красноярский "Енисей" в рамках 12 тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Счет в матче открыл Алексей Миранчук. В конце второго тайма мяч забил Фернандеш и Эдер. После этой встречи "Локомотив" занимает 5-е место.
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