Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Финал УЕФА хотят провести в России

Спортивный праздник может устроить Питер

Российский футбольный союз подал заявку, чтобы последний матч футбольной Лиги чемпионов в 2021 г. состоялся в Северной столице на стадионе "Санкт-Петербург". Однако у отечественного города есть соперник – Мюнхен.

Решение о том, где пройдет финал крупнейшего клубного турнира Старого Света, примут лишь в мае или июне 2019 года.

О том, что на проведение финального матча Лиги чемпионов претендует Санкт-Петербург, пишет информагентство FlashNord со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На питерском стадионе этим летом прошли игры чемпионата мира, а в 2020 г. будут сыграны матчи чемпионата Европы. Россия лишь дважды в своей истории принимала финалы футбольных еврокубков.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль обрушится к Новому году

Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Покажите Скрипалей: россияне ринулись в Британию

Туристов одолевает любопытство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей