Финал УЕФА хотят провести в России

Спортивный праздник может устроить Питер

Российский футбольный союз подал заявку, чтобы последний матч футбольной Лиги чемпионов в 2021 г. состоялся в Северной столице на стадионе "Санкт-Петербург". Однако у отечественного города есть соперник – Мюнхен.

Решение о том, где пройдет финал крупнейшего клубного турнира Старого Света, примут лишь в мае или июне 2019 года.

О том, что на проведение финального матча Лиги чемпионов претендует Санкт-Петербург, пишет информагентство FlashNord со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На питерском стадионе этим летом прошли игры чемпионата мира, а в 2020 г. будут сыграны матчи чемпионата Европы. Россия лишь дважды в своей истории принимала финалы футбольных еврокубков.