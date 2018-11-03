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Фигуристка, чье недавнее откровенное выступление запомнилось многим, предпочла пожалеть Каори Сакамото, а не Алину Загитову, которая тоже досадно ошиблась в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии.
Японская спортсменка упала дважды. Туктамышева, несмотря на промахи, восхитилась мастерством фигуристки, и выразила сожаление, что так вышло.
"Бедная Каори. Но она высококлассная спортсменка и сможет побороться, несмотря на боль!", – высказалась Елизавета в своем Twitter.
Российская фигуристка также призналась в любви к Японии и поблагодарила фанатов из Страны восходящего солнца.
日本の全てのファンのみなさん、ありがとう！大好き！いつも私に優しくしてくれるから、あなたたちみんなを本当に愛してる！どこよりも、日本で滑れることが好きなの！#NHK #Japan— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 3 ноября 2018 г.
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