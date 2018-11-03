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Российская фигуристка восхитилась соперницей Загитовой

Фото: Russian Look/Alexander Kulebyakin
Елизавета Туктамышева поддержала японскую спортсменку

Фигуристка, чье недавнее откровенное выступление запомнилось многим, предпочла пожалеть Каори Сакамото, а не Алину Загитову, которая тоже досадно ошиблась в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии.

Японская спортсменка упала дважды. Туктамышева, несмотря на промахи, восхитилась мастерством фигуристки, и выразила сожаление, что так вышло.

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"Бедная Каори. Но она высококлассная спортсменка и сможет побороться, несмотря на боль!", – высказалась Елизавета в своем Twitter.

Российская фигуристка также призналась в любви к Японии и поблагодарила фанатов из Страны восходящего солнца.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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