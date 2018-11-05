Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аршавин уйдет из "Кайрата"

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Продолжит ли он дальше играть в футбол пока неизвестно

Российский нападающий Андрей Аршавин уходит из казахстанского клуба "Кайрат". Об этом говорится на официальном сайте команды.

Отмечается, что последняя игра в рамках Премьер-лиги станет прощальной для Аршавина. О причинах его ухода неизвестно.

Андрей Аршавин перешел в "Кайрат" в 2016 году. В цветах этого клуба он провел более 100 матче, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с командой дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

В карьере Андрея также значатся команды "Зенит" и "Арсенал". Продолжит ли играть футболист пока неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Крымский мост" атаковали

Враги "стройки века" нашли способ воплотить свою мечту в жизнь

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей