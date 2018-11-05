Аршавин уйдет из "Кайрата"

Продолжит ли он дальше играть в футбол пока неизвестно

Российский нападающий Андрей Аршавин уходит из казахстанского клуба "Кайрат". Об этом говорится на официальном сайте команды.

Отмечается, что последняя игра в рамках Премьер-лиги станет прощальной для Аршавина. О причинах его ухода неизвестно.

Андрей Аршавин перешел в "Кайрат" в 2016 году. В цветах этого клуба он провел более 100 матче, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с командой дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

В карьере Андрея также значатся команды "Зенит" и "Арсенал". Продолжит ли играть футболист пока неизвестно.