Итальянский боксер умер после проигрыша

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Итальянский боксер Кристиан Дагио умер в больнице после проигранного нокаутом поединка с Доном Паруеангом.
Отмечается, что спортсмен от удара по голове потерял сознание и впал в кому. Врачи пытались спасти его, однако это не удалось, передает Boxing Scene.
За свою карьеру Дагио провел 189 боев, в 145 из которых он победил.
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