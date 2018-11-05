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Итальянский боксер умер после проигрыша

Врачи в течение нескольких дней пытались спасти спортсмена

Итальянский боксер Кристиан Дагио умер в больнице после проигранного нокаутом поединка с Доном Паруеангом.

Отмечается, что спортсмен от удара по голове потерял сознание и впал в кому. Врачи пытались спасти его, однако это не удалось, передает Boxing Scene.

За свою карьеру Дагио провел 189 боев, в 145 из которых он победил.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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