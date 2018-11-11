Экс-вратарь сборной России завершит карьеру

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершит профессиональную карьеру. Он планирует занять пост министра спорта Северной Осетии. Об этом сообщает "Чемпионат".
В сентябре Габулов расторг контракт с клубом "Брюгге". За свою карьеру вратарь сыграл за "Динамо", ЦСКА, "Аланию", "Кубань", "Амкар", "Анжи" и "Арсенал".
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