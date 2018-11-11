"Спартак" проиграл "Уфе"

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Московский "Спартак" на выезде уступил "Уфе" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Первый тайм завершился нулевой ничьей, но уже во втором отрезке игры на 75-й минуте нападающий "Уфы" открыл счет. Спустя 15 минут Бизяк обеспечил победу команде.
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