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"Спартак" проиграл "Уфе"

Матч завершился со счетом 0:2

Московский "Спартак" на выезде уступил "Уфе" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но уже во втором отрезке игры на 75-й минуте нападающий "Уфы" открыл счет. Спустя 15 минут Бизяк обеспечил победу команде.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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