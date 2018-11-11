Аршавин завершил карьеру футболиста

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Андрей Аршавин провел последний матч в карьере. В составе "Кайрата" он вышел на матч против карагандинского "Шахтера". Игра завершилась нулевой ничьей.
"Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург", - цитирует Аршавина пресс-служба клуба.
Андрей Аршавин перешел в "Кайрат" в 2016 году. В цветах этого клуба он провел более 100 матче, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с командой дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.
В карьере Андрея также значатся команды "Зенит" и "Арсенал". Продолжит ли играть футболист пока неизвестно.
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