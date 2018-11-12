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Российских спортсменов не пускают в США

Рамазан Эмеев. Фото: www.globallookpress.com
Это не первый "отказник" в UFC

Боец смешанного стиля Рамазан Эмеев рассказал, что не смог получить американскую визу. Он добавил, что обращался в посольство неделю назад.

"Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубаи. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать", – приводит слова Эмеева Sport24.

Уже не в первый раз российские бойцы UFC сталкиваются с тем, что им отказывают во въезде в США. Ранее в визы не были выданы Майрбеку Тайсумову и Рустаму Хабилову. Оба бойца сейчас одержали серии из шести побед в UFC. Эмеев победил в трех боях под эгидой UFC.

Валентина МАЙОРОВА
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