Российских спортсменов не пускают в США

Это не первый "отказник" в UFC

Боец смешанного стиля Рамазан Эмеев рассказал, что не смог получить американскую визу. Он добавил, что обращался в посольство неделю назад.

"Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубаи. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать", – приводит слова Эмеева Sport24.

Уже не в первый раз российские бойцы UFC сталкиваются с тем, что им отказывают во въезде в США. Ранее в визы не были выданы Майрбеку Тайсумову и Рустаму Хабилову. Оба бойца сейчас одержали серии из шести побед в UFC. Эмеев победил в трех боях под эгидой UFC.