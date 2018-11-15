Сборная России разбогатела благодаря ЧМ

РФС решил вознаградить команду за успешное выступление

Отечественные игроки, тренеры и администрация получили от Российского футбольного союза около 544 млн рублей ($8 млн) в качестве премиальных. Распределением средств занимались спортсмены и тренерский штаб.

О том, что РФС таким образом поблагодарил команду за отличную игру на домашнем чемпионате мира, рассказал инсайдер порталу Sport24.

Российские футболисты под руководством Станислава Черчесова впервые в истории страны дошли до четвертьфинала, но уступили хорватским коллегам в серии пенальти. Победителем ЧМ-2018 стала Франция.