Сборная России разбогатела благодаря ЧМ

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Отечественные игроки, тренеры и администрация получили от Российского футбольного союза около 544 млн рублей ($8 млн) в качестве премиальных. Распределением средств занимались спортсмены и тренерский штаб.
О том, что РФС таким образом поблагодарил команду за отличную игру на домашнем чемпионате мира, рассказал инсайдер порталу Sport24.
Российские футболисты под руководством Станислава Черчесова впервые в истории страны дошли до четвертьфинала, но уступили хорватским коллегам в серии пенальти. Победителем ЧМ-2018 стала Франция.
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