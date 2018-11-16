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Россию ждет новый чемпионат мира

Фото: www.globallookpress.com
Соревнования по волейболу среди мужчин пройдут впервые в истории страны

В мексиканском Канкуне состоялся конгресс Международной федерации волейбола (FIVB), во время которого объявили хозяйку мужского мирового турнира в 2022 году. Совет организации проголосовал за Россию. На проведение ЧМ также претендовали Мексика и Катар.

Президент FIVB Ари Граса заявил, что Россия – лучшая страна с точки зрения популяризации волейбола в регионе и в мире. Глава комиссии атлетов этой организации Жиба согласился с мнением коллеги и отметил, что наше государство умеет проводить столь крупные мероприятия.

Решение о том, какие 6 городов из предполагаемых 10 устроят праздник для спортсменов и болельщиков, примут лишь в феврале 2019-го. Ведь все населенные пункты обладают отличной инфраструктурой: среди них, например, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, волейболисты из Казани очень хотят, чтобы столица Татарстана вошла в число организаторов. Однако сейчас "предложений больше, чем нужно".

Как напоминает агентство ТАСС, Россия еще ни разу не устраивала ЧМ по волейболу. Мировые первенства проводились в СССР в 1952 и 1962 годах. Оба раза хозяева победили. В России же последним крупным турниром по волейболу был чемпионат Европы в 2007 году. 

Полина ИВАНОВА
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