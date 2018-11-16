Нибиру
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
145 новости
Олимпийская чемпионка не только превзошла всех соперниц на этапе Гран-при в Москве, но и установила новый мировой рекорд. За короткую программу Алина Загитова получила 80,78 балла и вышла в лидеры столичных состязаний, пишет "ТАСС".
Таким образом принцесса льда побила свой же рекорд. В сентябре на турнире Nebelhorn Trophy в Германии 16-летняя фигуристка набрала 79,93 балла. Тогда это был лучший результат в мире.
На тех соревнованиях Алина стала рекордсменкой и в произвольной программе. А в октябре снова превзошла себя.
В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной
ФСБ заслало "крота" в МИД Соединенного Королевства