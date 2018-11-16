К фигуристке вернулась удача

Олимпийская чемпионка не только превзошла всех соперниц на этапе Гран-при в Москве, но и установила новый мировой рекорд. За короткую программу Алина Загитова получила 80,78 балла и вышла в лидеры столичных состязаний, пишет "ТАСС".

Таким образом принцесса льда побила свой же рекорд. В сентябре на турнире Nebelhorn Trophy в Германии 16-летняя фигуристка набрала 79,93 балла. Тогда это был лучший результат в мире.

На тех соревнованиях Алина стала рекордсменкой и в произвольной программе. А в октябре снова превзошла себя.



