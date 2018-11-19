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Российский лыжник изменил историю спорта

Атлет выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина

Евгений Климов из Подмосковья стал первым россиянином, который смог одержать победу в этом турнире. Он набрал 263,4 балла, оставив позади всех соперников.

По мнению руководителя областного Минспорта Романа Терюшкова, такой старт поможет Климову занимать в КМ самые высокие места. Своим мнением он поделился с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".

Вторым в этапе КМ стал немец Штефан Ляйе, третьим – японец Рей Кобаяси. 

Полина ИВАНОВА
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