Российский лыжник изменил историю спорта

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Евгений Климов из Подмосковья стал первым россиянином, который смог одержать победу в этом турнире. Он набрал 263,4 балла, оставив позади всех соперников.
По мнению руководителя областного Минспорта Романа Терюшкова, такой старт поможет Климову занимать в КМ самые высокие места. Своим мнением он поделился с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".
Вторым в этапе КМ стал немец Штефан Ляйе, третьим – японец Рей Кобаяси.
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