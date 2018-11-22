В Москве отметят большой спортивный праздник накануне декады инвалидов

Инклюзивное событие пройдет 24 сентября в преддверии декады инвалидов в рамках Европейской баскетбольной недели Специальной олимпиады России

Президент Специальной олимпиады России, депутат Государственной Думы Юрий Смирнов рассказал, что на базе образовательного комплекса "Юго-Запад (Большая Черемушкинская улица, дом 17А) для школьников проведут мастер-классы по баскетболу, которые проведет для молодых атлетов обладатель кубка России Виктора Кейру.

" В этот день состоится инклюзивный матч по баскетболу для атлетов с ментальными нарушениями, который станет одним из ярких событий в череде предновогодних праздников", –цитирует его пресс-служба Специальной олимпиады России

В большой инклюзивном мероприятии примут участие 50 молодых атлетов.

Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.

Международное Специальной Олимпийское Движение было создано 50лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по различным видам спорта.