Критикующий Россию биатлонист сбежал от WADA

Швед неожиданно пропустил сдачу допинг-теста

Себастьян Самуэльссон не раз критиковал международные спортивные организации за лояльное отношение к российским атлетам, которые якобы употребляли допинг-препараты. Однако сам швед не придерживается спортивных правил.

Во время одних из сборов в 2018-м Самуэльссон резко куда-то уехал по делам, пропустив визит допинг-офицеров, которые всегда приходят к атлетам по вечерам. Биатлонист, впрочем, не снимает с себя ответственности за такой поступок.

"Это была неприятная ситуация. Я часто критикую тех, кто употребляет допинг, а сам пропустил тест. Такого не должно происходить, но иногда случается. Тогда я поступил неправильно", – заявил Самуэльссон в интервью телеканалу TV2. Он подчеркнул, что позже сдал тест, который не нашел запрещенных препаратов в его организме.

Международные антидопинговые правила предполагают, что спортсмены в год могут пропустить два теста, после третьего им грозит дисквалификация.

21-летний биатлонист высказывался против того, что ВАДА восстановила РУСАДА.