Отстранение от Олимпиады помогло Шипулину

Биатлонист признался, что решил остаться в спорте из-за чувства нереализованности

Антон Шипулин много лет планировал завершить карьеру в 2018-м. Однако 31-летнего спортсмена не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане без объяснения причин. Россиянин долго думал, что ему делать дальше, но в итоге решил показать миру, на что он способен.

Чемпион Олимпиады в Сочи не знал, продолжать ли ему участвовать в соревнованиях, но недавно он решил вернуться в спорт. При этом Шипулин не боялся остаться без биатлона, он радовался возможности проводить время с семьей, но, видимо, не представлял себе жизни без лыж. Сложившаяся ситуация придала атлету силы и вдохновила на борьбу за золото.

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"Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое "но". Я не поехал на Олимпиаду и не завоевал того, что хотел и планировал. Вот и вышло, что чувство недореализованности перевесило все прочие доводы: я остался в спорте", - поделился биатлонист с агентством РИА Новости.

В октябре Шипулин объявил, что вновь начал готовиться к соревнованиям. Биатлонист не смог попасть в сборную на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU. Сейчас он тренируется в составе второй команды.