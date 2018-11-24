Медведева забывает русский язык

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на заключительном этапе серии Гран-при во французском Гренобле призналась, что уже почти ни с кем не разговаривает на русском языке.
"Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями. С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском", – цитирует Медведеву РИА "Новости".
При этом спортсменка подчеркнула, что поменяла все в своей жизни, однако к некоторым вещам еще до конца не привыкла.
Напомним, что после Игр-2018 Медведева ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу