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Медведева забывает русский язык

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com/ Kenjiro Matsuo
Спортсменка полностью поменяла свою жизнь

Фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на заключительном этапе серии Гран-при во французском Гренобле призналась, что уже почти ни с кем не разговаривает на русском языке.

"Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями. С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском", – цитирует Медведеву РИА "Новости".

При этом спортсменка подчеркнула, что поменяла все в своей жизни, однако к некоторым вещам еще до конца не привыкла.

Напомним, что после Игр-2018 Медведева ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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