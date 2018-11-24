"Енисей" обыграл "Динамо"

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Красноярский "Енисей" обыграл московское "Динамо" в рамках 15-го тура РПЛ. В начале встречи счет открыл нападающий "Енисея" Комков.
Уже во втором тайме динамовцы сравняли счет, однако через две минуты соперники забили ответный мяч и вырвали победу.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу