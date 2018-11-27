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Тутберидзе отреагировала на ажиотаж вокруг Медведевой

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Тренер не стала комментировать прокат своей бывшей подопечной

После неудачного выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции ее бывший наставник Этери Тутберидзе дала краткое интервью.

Журналисту LIFE SHOT, спросившего о том, не считает ли она, что Евгению затравили в СМИ, и как она может оценить выступление Медведевой, Тутберидзе отвечать не стала.

Однако вопрос о том, почему Евгения вызывает у всех такой интерес и отчего ее обсуждают больше, чем фигуристок, занявших призовые места, похоже, рассмешил Тутберидзе.

"Может быть, потому, что она двукратная чемпионка мира", – с нескрываемой иронией ответила Этери Георгиевна.

Под руководством Этери Тутберидзе Евгения Медведева дважды выигрывала золотые медали первенства мира и завоевала серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане, проиграв желанное золото другой подопечной Тутберидзе, юной Алине Загитовой. В мае этого года Медведева уехала из России и начала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера, наставника олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. На недавнем Гран-при Франции Евгения заняла четвертое место, первой стала японка Рика Кихира.

Валентина МАЙОРОВА
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