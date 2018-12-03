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Футболиста "Локомотива" нашли мертвым

Причина смерти остается неизвестной

Полузащитника молодежной команды "Локомотив" Алексея Ломакина искали двое суток. Его тело нашли в Москве.

"Нашли уже. Все плохо", – цитирует источника телеканал "360".

При этом на уточняющий вопрос, мертв ли он, ответили: "Да".

Ломакин исчез 30 ноября. Его мать рассказала, что спортсмен уехал на медицинские процедуры в "Локомотив", после чего связь с ним пропала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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