Футболиста "Локомотива" нашли мертвым

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Полузащитника молодежной команды "Локомотив" Алексея Ломакина искали двое суток. Его тело нашли в Москве.
"Нашли уже. Все плохо", – цитирует источника телеканал "360".
При этом на уточняющий вопрос, мертв ли он, ответили: "Да".
Ломакин исчез 30 ноября. Его мать рассказала, что спортсмен уехал на медицинские процедуры в "Локомотив", после чего связь с ним пропала.
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