Выше неба: в Москве прошел турнир по батутному спорту

Спортивный праздник собрал рекордное число гостей

Любители акробатики и ритмических прыжков, свидетельствующих о необычайной ловкости и гибкости, смогли насладиться увлекательным зрелищем. Более 300 гостей последний ноябрьский денек провели в батутном центре "НЕБО".

Там прошел спортивный турнир, за которым наблюдали представители Минспорта, Олимпийского комитета и спортивных федераций России. Свое мастерство публике продемонстрировали 128 юных спортсменов. Участники соревнований выступили в нескольких категориях: "Олимпийские прыжки" и "Акробатика на дорожке".

Однако в этот день зрители наблюдали не только за соревновательным процессом. В перерывах место спортсменов занимали творческие коллективы и мастера слэклайна, которые удивили собравшихся эффектными трюками.

Впрочем, сама публика также была вовлечена в действо. Мастер-классы по прыжкам на батутах для гостей провели профи, которые строят свою карьеру в центрах "НЕБО".

На турнире выступили особенные участники – дети с РАС. Для них он стал одним из первых. Ребята показали, каких успехов им удалось добиться в батутном спорте и акробатике.

Массовые соревнования в центре "НЕБО" устраиваются каждые полгода. Однако ноябрьские – самые крупные за последние четыре года. Их поддержали Федерация прыжков на батуте России и "Центр адаптивной физкультуры, спорта и помощи для людей с ментальными нарушениями, ДЦП, другими особенностями развития и жизненными сложностями "Школа Героев".

Как и всякий турнир, этот закончился вручением медалей и призов. Победителям и призерам от "НЕБА" достались сертификаты на посещение центров и абонементы, а также ценные подарки от французского производителя спортивных товаров.

Масштаб данного мероприятия будет превзойден, пообещали организаторы. Весной следующего года спортивно-развлекательная сеть "НЕБО" пригласит еще больше неравнодушных к захватывающему дух зрелищу.