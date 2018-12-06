Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выше неба: в Москве прошел турнир по батутному спорту

Фото: Пресс-служба
Спортивный праздник собрал рекордное число гостей

Любители акробатики и ритмических прыжков, свидетельствующих о необычайной ловкости и гибкости, смогли насладиться увлекательным зрелищем. Более 300 гостей последний ноябрьский денек провели в батутном центре "НЕБО".

Там прошел спортивный турнир, за которым наблюдали представители Минспорта, Олимпийского комитета и спортивных федераций России. Свое мастерство публике продемонстрировали 128 юных спортсменов. Участники соревнований выступили в нескольких категориях: "Олимпийские прыжки" и "Акробатика на дорожке".

Однако в этот день зрители наблюдали не только за соревновательным процессом. В перерывах место спортсменов занимали творческие коллективы и мастера слэклайна, которые удивили собравшихся эффектными трюками.

Фото: Пресс-служба

Впрочем, сама публика также была вовлечена в действо. Мастер-классы по прыжкам на батутах для гостей провели профи, которые строят свою карьеру в центрах "НЕБО".

На турнире выступили особенные участники – дети с РАС. Для них он стал одним из первых. Ребята показали, каких успехов им удалось добиться в батутном спорте и акробатике.

Массовые соревнования в центре "НЕБО" устраиваются каждые полгода. Однако ноябрьские – самые крупные за последние четыре года. Их поддержали Федерация прыжков на батуте России и "Центр адаптивной физкультуры, спорта и помощи для людей с ментальными нарушениями, ДЦП, другими особенностями развития и жизненными сложностями "Школа Героев".

Как и всякий турнир, этот закончился вручением медалей и призов. Победителям и призерам от "НЕБА" достались сертификаты на посещение центров и абонементы, а также ценные подарки от французского производителя спортивных товаров.

Фото: Пресс-служба

Масштаб данного мероприятия будет превзойден, пообещали организаторы. Весной следующего года  спортивно-развлекательная сеть "НЕБО" пригласит еще больше неравнодушных к захватывающему дух зрелищу. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США бросили вызов России в Тихом океане

Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока

"Не боятся потом не выйти?": США идут в Черное море

Отчаянные американцы решили оказать помощь украинцам на свой страх и риск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей