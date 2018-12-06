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Умер советский футболист

Спортсмену-ветерану было 64 года

Утром 6 декабря ушел из жизни бывший футболист столичных команд "Динамо" и "Спартак" Александр Минаев.

О смерти заслуженного спортсмена, чемпиона СССР 1976 г. и финалиста Кубка СССР 1979 г. сообщил ФК "Динамо". Как отмечается на сайте клуба, Минаев большую часть своей карьеры играл за бело-голубых, в "Динамо" он сыграл 256 матчей и забил 28 мячей, а в 1981-1983 гг. был капитаном команды. 

Вместе со сборной СССР Минаев стал бронзовым призером на Олимпиаде 1976 г., напоминает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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