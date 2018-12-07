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Японская спортсменка побила рекорд Загитовой

Фигуристка удивила жюри и зрителей

В Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию японская фигуристка Рика Кихира в короткой программе побила мировой рекорд Алины Загитовой.

Спортсменка набрала 82,51 балла, передает RT.

Загитова установила рекорд на этапе Гран-при в России. Тогда фигуристка набрала 80,78 балла.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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