Японская спортсменка побила рекорд Загитовой

Нибиру
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Армия пришельцев с Нибиру начинает атаку
- В океане увидели знак скорого конца света
152 новости
В Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию японская фигуристка Рика Кихира в короткой программе побила мировой рекорд Алины Загитовой.
Спортсменка набрала 82,51 балла, передает RT.
Загитова установила рекорд на этапе Гран-при в России. Тогда фигуристка набрала 80,78 балла.
Украинские военачальники признались в любви к граблям
Дело бобслеиста Зубкова грозит поставить крест на российских "зимниках"-2020