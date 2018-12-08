В спортсмене не разглядели уникальные таланты

Российский футбольный тренер Анатолий Бышовец рассказал, что в 2007 году нынешний обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич мог приехать в страну и играть за ФК "Локомотив".

По его словам, футболиста он заметил еще в 2005 году, когда был президентом шотландского клуба. В 2007 году Бышовец возглавил московский клуб и хотел приобрести Модрича в команду, однако руководство отказалось от покупки, посчитав, что спортсмен не подойдет к силовому футболу в России.

"Его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные", – цитирует экс-тренера "Локомотива" "Спорт день за днем".

Лука Модрич в 2008 году перешел в лондонский "Тоттенхэм", а с 2012 года выступает за мадридский "Реал". В декабре хорват получил "Золотой мяч", который вручают лучшему футболисту года.